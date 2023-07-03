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Сегодня, 18:21

Бадаев призвал не сравнивать ACA и Hardcore

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев выразил претензии болельщикам, которые ставят организацию Hardcore в пример тому, как должен работать промоушен ACA.

«Не надо Hardcore ставит в пример для ACA. Вот у них заполнено, а у нас — нет. У них инструменты другие. Мы не можем прибегать к этим инструментам. У нас бои в миллион раз лучше, чем у них. Даже не сравнить. За добро будет, если их чемпионы пройдут у нас один круг. Я не про всех. Хадис Ибрагимов мог быть более-менее конкурентен. Если мы захотим, поставим под сильных бойцов, и их спортсмены ни одного круга не пройдут. С более слабым, может, пройдут. Световые года — разница между нами. Все люди это понимают. Мы не пытаемся на этом зарабатывать баллы, говоря, что мы намного лучше. Нам все равно. У нас разные пути. Возможно, им все равно на нас. Мы не соревнуемся друг с другом. Просто нам часто пишут, что вот Толя Сульянов арену заполнил, а мы — нет. Ребята, этим вы сами показываете, насколько не понимаете всех деталей. Мы продаем билеты, а не раздаем», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что лига не может устраивать потасовки с заранее прописанным сценарием, когда не чураются всех методов: бьют сзади, сбоку, душат.

«У нас это недопустимо. Естественно, грязь и скандалы более интересны. Это то, чем легче привлечь внимание. Закинь глупость в Youtube, и она наберет много просмотров. Но мы должны понимать, что есть честь и достоинство, есть определенные отношения. Да, люди дерутся, бьют друг другу лица. Но существует диапазон уважения. Не проблема заявить об уверенности в своих силах. Вы деретесь, но грязь, которая идет дальше — не наш путь», — добавил Бадаев.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-svetovye-goda-raznica-mezhdu-aca-i-hardcore-263325/
ММА
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