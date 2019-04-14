Автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников умер в возрасте 83 лет

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников скончался в возрасте 83 лет, информируют "Известия" со ссылкой на коллегу умершего Александра Церюту.

С 1962 года Кадочников занимался подготовкой офицеров и военных специалистов для спецподразделений силовых структур страны.

Кадочников был награжден орденом Почета. Кроме того, у него есть благодарность "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству" и благодарность Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина.