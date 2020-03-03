Менеджер Иона Куцелабы подал апелляцию в Атлетическую комиссию штата Виргинии на итог поединка молдавского бойца против Магомеда Анкалаева, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 169, сообщает MMAFighting.

— Мы рассмотрим апелляцию, посмотрим запись боя и выясним, есть ли основания для того, чтобы совершить такое серьезное действие, — цитирует источник представителя Атлетической комиссии Виргинии Мэри Броз-Воган. — Отмена результата — очень высокая планка. Отмечу, что за все 20 лет, что я здесь работаю, ни один результат не был аннулирован.

Поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов со стороны Анкалаева. Куцелаба был несогласен с решением судьи и был уверен, что может продолжать бой.