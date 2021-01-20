Артем Тарасов пообещал морально уничтожить Михаила Кокляева

Блогер Артем Тарасов усиленно готовится к бою с силачом Михаилом Кокляевым. Поединок состоится в рамках нового турнира, в котором примут участие как профессиональные бойцы, так и популярные интернет-герои.

«Мои сильные стороны — это партер. Большинство своих боев я выиграл именно партером. Но при этом я сейчас подтягиваю бокс, потому что по правилам бокса пройдет поединок. Естественно, я борец по жизни, в принципе, я боец! Поэтому я готов драться с любым, где угодно и когда угодно в любом виде спорта, — заявил Тарасов РЕН ТВ. — Я попытаюсь выиграть его морально и физически.

Я не буду идти назад, я буду драться, я не умею по-другому. Ты можешь держать дистанцию, когда у тебя есть определенный скилл, у меня такого скилла в боксе нет. Я выйду и буду драться, пойду вперед. Моя задача не только выиграть, но и показать красивый бой. Если я выиграю, но буду от него бегать, это не для меня. Я хочу выйти, нокаутировать его".

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба из Малави, в соглавных боях: скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.