Артем Лобов: «Наши деды бросались под танк с гранатой, а я от болевого буду стучать?»

Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал «СЭ», почему не сдается во время удушающих приемов.

— У вас есть два поражения удушающими приемами, но при этом вы ни разу не сдались. Это принцип?

— Наверное, да. Два раза меня душили, еще один раз был болевой на руку. Где-то 40 секунд был на полной выпрямленной руке, но не сдался, как-то вылез, еще и выиграл бой. Да, наверное, для меня это принцип, я не могу сдаться. Когда кто-то берет меня в какой-то захват, значит, он спрашивает: «Все, хватит тебе, ты сдаешься?». Если постучу, значит, отвечу: «Да, я сдаюсь». Как я могу такое сделать? Лучше умру в этой клетке, чем сдамся. Мы с вами разговариваем 9 мая, в День Победы. Наши деды, прадеды — как начну представлять — бросались под танк с последней гранатой, а я здесь от какого-то приема буду стучать? Да никогда в жизни. Во мне течет российская кровь, я — русский человек, никогда не сдамся. Всегда с гордостью поднимаю наш флаг, с гордостью вспоминаю о прошлом. У России очень яркое, красочное и нелегкое прошлое. Для меня это огромная мотивация. Я всегда об этом помню, поэтому никогда не сдаюсь и не сдамся.

— Одна из претензий, которую предъявляют Конору Макгрегору — он слишком быстро постучал в первом поединке с Нейтом Диасом.

— Давайте честно посмотрим на этот бой: у Конора уже не было бензина в бензобаке. Стучи-не стучи, тот бой уже было не выиграть. Если бы он не постучал, то его бы задушили и он уснул. Тем более, у Конора такая техника... Зачем ему было получать больше ущерба, чем нужно? Да, он постучал, ему это не было приятно, уверен. Тем не менее он вернулся, подготовился и выиграл (в реванше у Диаса. — Прим. «СЭ»). Мне-то терять нечего. У меня кроме силы воли и духа больше ничего особо и нет. Это мое главное качество, главная сила, это то, благодаря чему меня поддерживают фанаты и то, благодаря чему я выиграл много боев.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым