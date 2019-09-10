Андрей Орловский: «Есть тяжеловесы лучше и интереснее Емельяненко. Например я»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о россиянине Федоре Емельяненко.

— Складывается впечатление, что поражение от Емельяненко стоит для вас особняком. Почему так?

— Камил Гаджиев (глава промоушена Fight Nights, друг Орловского. — Прим. «СЭ») сказал, на мой взгляд, очень верную вещь — если ты мужчина, то хочешь реванш со всеми, кто надрал тебе задницу. Конечно, при правильном времени, при правильных деньгах я хочу подраться и с Емельяненко, и со всеми остальными, кому проигрывал. Тут надо исходить из того, что будет продаваемо на сегодняшний день.

— То есть никакого негатива к Емельяненко у вас нет?

— Абсолютно. Что он есть, что его нет. Отношусь к нему так же, как к девушке за баром (интервью проходило в кафе. — Прим. «СЭ»). За исключением того, что он когда-то выключил мне свет. Я его не не люблю, я его не ненавижу. Параллельно.

— Если посмотреть рейтинг на сайте Fightmatrix, Федор там на первом месте среди тяжеловесов за все время. С отрывом. Согласны с таким положением вещей?

— Согласен, что он, безусловно, многого достиг в боях. Но, на мой взгляд, есть тяжеловесы лучше и интереснее Емельяненко.

— Например?

— Например, Орловский. Например, Рэнди Кутюр. Например... (пауза)

— Кейн Веласкес?

— Нет, не Веласкес. Для меня более интересный тяж — Игорь Вовчанчин (украинский боец, который выступал с 1995 по 2005 годы. — Прим. «СЭ»). Рампейдж Джексон. Все зависит от того, как преподносишь победу и подготовку к тому или иному матчу. С точки зрения побед и чемпионских поясов я не думаю, что Емельяненко — на первом месте.

Андрей Орловский: «В истории есть бойцы лучше и интереснее Емельяненко. Например, я»