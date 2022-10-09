Андерсон Силва отказался от боя с Федором Емельяненко

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва не будет соперником Федора Емельяненко по его прощальному бою, который состоится в первой половине следующего года в Bellator. Об этом Емельяненко рассказал «СЭ».

— А если не с [Райаном] Бейдером, то с Андерсоном Силвой — вас бы устроил такой вариант? Это имя фигурировало в СМИ.

— Насколько я знаю, несколько месяцев назад был разговор с Андерсоном, но он отказался. Скотт [Кокер] разговаривал с ним, но — нет.