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9 октября, 14:05

Андерсон Силва отказался от боя с Федором Емельяненко

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Андерсон Силва.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва не будет соперником Федора Емельяненко по его прощальному бою, который состоится в первой половине следующего года в Bellator. Об этом Емельяненко рассказал «СЭ».

— А если не с [Райаном] Бейдером, то с Андерсоном Силвой — вас бы устроил такой вариант? Это имя фигурировало в СМИ.

— Насколько я знаю, несколько месяцев назад был разговор с Андерсоном, но он отказался. Скотт [Кокер] разговаривал с ним, но — нет.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко: «Проходимцы в Союзе ММА? Если кто-то и остался, то со временем сам отколется»
Федор Емельяненко
ММА
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