Американец Чендлер надеется провести бой против Хабиба Нурмагомедова

Американский боец ММА Майкл Чендлер хотел бы провести против Хабиба Нурмагомедова. Он выразил надежду, что россиянин ради этого вернется в большой спорт.

На UFC 257 Чендлеру предстоит бой с Дэном Хукером. Чендлер высказал мнение о том, что победа может дать ему шанс выйти в октагон против Хабиба.

«Я могу получить или победителя боя Конор — Порье, или провести следующий поединок с Хабибом, — цитирует американца MMA Fighting. — Возможно, я смогу убедить Хабиба вернуться на поединок между американской борьбой и русским самбо, чтобы посмотреть, сможет ли он победить меня и получить 30-0».

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех победил. У 32-летнего Майкла Чендлера 21 победа при пяти поражениях.