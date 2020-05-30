«Алкоголь не убивает коронавирус». Шлеменко развеивает мифы

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко ретранслировал информацию Роспотребнадзора по поводу борьбы с коронавирусом. Боец отметил, что алкоголь не поможет убить вирус.

Роспотребнадзор развеивает мифы об алкоголе и COVID-19, — написал Шлеменко в Instagram. — Информация появилась сегодня на сайте ведомства.

«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.

Это не так. Употребление любых алкогольных напитков связано с рисками для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу.

Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19.

Алкоголь — это психоактивное вещество, которое связывают с развитием нарушений психического здоровья; люди, подверженные риску развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя, или страдающие таким расстройством, отличаются повышенной уязвимостью, в особенности во время самоизоляции".