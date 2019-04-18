Алистар Оверим: "Называть жену Хабиба полотенцем было необязательно"

Голландский боец UFC Алистар Оверим назвал возможные причины снятия Александра Волкова с боя против него. Бой должен был пройти 20 апреля на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, но Волкова заменил Алексей Олейник.

– Я по-прежнему не знаю точных причин. Я читал, что там что-то связано с USADA. Так что, не знаю. Он не выглядит как обманщик. Так что подождем пока с выводами. Я буду готов драться с ним, когда он вернется, – сказал Оверим.

Кроме того, Оверим прокомментировал трэш-ток между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

– По-моему, они зашли слишком далеко. Называть жену полотенцем или козлом – это уже слишком. Трэш-ток – это хорошо, но надо и честь знать. Хотя я не чувствительный к этому. И тем не менее, такие оскорбления не обязательны, – сказал Оверим. (Михаил Потапов)