Али Абдель-Азиз требует отстранить судью

Известный менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что обратится в атлетические комиссии, чтобы они отстранили от работы судью Дугласа Кросби.

«Я планирую попросить все судейские комиссии отстранить от работы Дугласа Кросби. И я хотел бы поддержку всех лиг. Эти парни [судьи] рушат жизни людей, рушат спорт. Мы должны сплотиться», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

С подобной инициативой выступил известный журналист Ариэль Хельвани.

«Этот судья дал победу Пимблетту со счетом 29-28. В пятницу он работал на Bellator, а затем полетел через всю страну и вынес сомнительное решение на UFC, — написал Хельвани в Twitter. — При этом ему за эти решения не надо отвечать.

Кросби на протяжении долгих лет выносит ужасные оценки. Больше десятилетия. Кроме того, судья не должен работать в двух разных турнирах в разных концах страны в течение 24 часов. Судьи должны работать отдохнувшими, с ясной головой. Не могу поверить, что Невада это допустила.

Эти судьи должны по крайней мере публично объяснять свои решения. Сделайте заявление, ответьте на вопросы... Сделайте что-нибудь. Но они ничего не предпринимают".

Кросби на Bellator 289 вынес крайне сомнительное решение в главном бою между Рауфеоном Стотсом (19-1) и Дэнни Сабателло (13-2). Он единственный из судей, кто дал Сабателло победу со счетом 45-50. Остальные судьи отдали победу Стотсу со счетом 48-47. На UFC 282 Кросби дал победу Пэдди Пимблетту (20-3) в бою с Джаредом Гордоном (19-6) со счетом 29-28.