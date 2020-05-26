Алексей Олейник: «Мне предложили бой в июне с соперником из топ-5»

Руководство UFC предложило российскому бойцу Алексею Олейнику поединок в июне с соперником из топ-5 рейтинга тяжелого веса. Об этом Олейник сообщил в интервью Youtube-каналу Fight Nights Global.

— Пока что на покой не хочется, — сказал Олейник. — Я вчера разговаривал с матчмейкером UFC. Мне предложили бой. Но предложили уже на июнь — уже через 20 дней. Я сказал: ребят, это очень классно, если вы дадите мне две моих зарплаты, я буду драться, а если не дадите — не буду. Я сейчас не готовился. Мне предлагают достаточно крутой бой. Человек в пятерке. Если я хорошо подготовлюсь, выйду против кого угодно. Я сказал, что если вы хотите, чтобы я попал в чуть более сложные условия, заплатите мне чуть больше денег. Мне ответили, что пока не готовы. Я сказал, что тогда буду спокойно готовиться, чтобы выйти через два-три месяца.

В топ-5 рейтинга UFC в тяжелом весе сейчас входят Даниэль Кормье (США, 1-е место), Франсис Нганну (Камерун, 2-е место), Кертис Блейдс (3-е место, США), Деррик Льюис (США, 4-е место) и Джуниор дос Сантос (Бразилия, 5-е место). Чемпион — Стипе Миочич (США).

— Я попросил бой на август-сентябрь, — отметил Олейник. — Я думаю, что его получу. Я надеюсь, что его получу. Кто это будет — я не знаю — из пятерки, из десятки или из топ-15. Понимаю, что мне вряд ли дадут кого-то, кто только что пришел в UFC и кто на 40-м или на 50-м месте. По моему плану — я отдохну еще пару недель, после чего начну готовиться к новому бою.

В ночь на 10 мая на шоу UFC 249 Олейник победил раздельным решением судей бразильца Фабрисиу Вердума. На счету 42-летнего Олейника — 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года.