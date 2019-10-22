Алексей Буторин 14 декабря проведет бой за чемпионский пояс ACA против Ягшмурадова

14 декабря в Санкт-Петербурге чемпион ACA в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана будет отстаивать пояс в поединке с российским бойцом Алексеем Буториным.

В феврале Ягшимурадов стал первым обладателем титула чемпиона ACA, одолев техническим нокаутом поляка Карола Селински. Буторин из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутеров своего веса. Только один поединок в его карьере дошел до решения судей. За плечами Алексея 15 побед, 14 из которых одержаны нокаутами и одна сабмишеном. В последнем бою Буторин финишировал казахстанского бойца Евгения Егембердиева.

Чемпионский бой станет главным событием турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге в «Сибур Арена».