Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) заявил о желании попасть в UFC после боя за титул чемпиона организации в среднем весе между Исраэлем Адесаньей (19-0) и Йоэлем Ромеро (18-5). Поединок прошел на турнире UFC 248 и завершился победой действующего чемпиона Адесаньи единогласным решением судей.

— Я и хочу туда попасть, чтобы таких боев было меньше, — сказал Шлеменко. — Когда я туда попаду, UFC поймет, что я — тот человек, который вытянет их из этого болота. И теперь у них будут интересные зрелищные бои в 84 килограммах. Потому что этот дивизион там испытывает огромнейший кризис. Там есть Адесанья, Ромеро и еще один бразилец, Коста. Три человека. Больше некого ставить, больше некого подводить к титулу.