Александр Шлеменко: «Кадыров и Емельяненко не будут драться понарошку. Победителя предсказать сложно»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что он думает о потенциальном поединке другого бойца из России Александра Емельяненко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

— Было бы гораздо интереснее, если бы этот бой прошел по правилам MMA, а не по правилам бокса, — цитируют Шлеменко «РИА Новости». — Смешанные единоборства так интересны, потому что понятны большинству людей. Людей, которые разбираются в боксе, меньше. Мы увидим настоящий бой — это 100%, по-другому не получится, понарошку драться никто не будет. Мы не видели боев с участием Рамзана Ахматовича, я видел только его тренировки, как он спарингует, борцовские приемы отрабатывает. Я знаю, что он умеет довольно неплохо бить руками и бороться. Кадыров часто тренируется с профессиональными бойцами. Он будет готов — это точно. Но мы не видели его на соревнованиях, поэтому победителя предсказать сложно.

Ранее Кадыров вызвал Емельяненко-младшего на бой. После этого боец заявил, что принимает вызов. В своем последнем поединке Александр Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой прошел по правилам бокса.