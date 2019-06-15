Александр Шлеменко: "Если будет реванш с Бейдером, то для Емельяненко он закончится по-другому"

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал подписание Федором Емельяненко контракта с Bellator. Соглашение рассчитано на три боя.

– Если он в себе чувствует силы, то почему нет, – сказал Шлеменко. – Глупо было бы заканчивать сейчас в его статусе. Нам бы всем хотелось, чтобы он побеждал, но для этого нужно выдерживать нагрузку, ему 42 года. Если Федор хорошо себя чувствует, то почему не нужно было подписывать контракт? Да, он проиграл Райану Бейдеру, но это был финал, а до этого он два боя выиграл. Давайте не будем забывать об этом. В финале могло случиться все что угодно. Бой закончился быстро, это могла быть вообще случайность. Может, Федор хочет реванша с Бейдером. Если будет реванш, то кончится он точно по-другому. Федор будет более мотивирован и собран. Бейдеру будет сложнее. Уверен, что если будет такой вариант, то Федор точно согласится и подготовится настолько хорошо, насколько можно и исправит бы ошибки.

На счету Емельяненко 38 побед (14 из них – нокаутом) и шесть поражений в ММА, также один поединок признан несостоявшимся. (Михаил Потапов)