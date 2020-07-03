Александр Шлеменко: «Абдулманап доказал свою методику не только словом, но и делом»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» сказал теплые слова об ушедшем сегодня Абдулманапе Нурмагомедове.

— Соболезную семье и Хабибу, многочисленным ученикам Абдулманапа, — заявил Шлеменко. — Не понаслышке, знаю какого им сейчас — у меня в 2007 году умер тренер. Это невосполнимая утрата для российского ММА, потому что Абдулманап доказал свою методику не только словом, но и делом. Мы видели, как его сын и многие другие ребята достойно выступали на разных уровнях.

— Вы наверняка неоднократно виделись с Нурмагомедовым. Что это был за человек?

— У нам было всего две встречи, да и те недолгие. Конечно, это был сильный человек. Слабый не смог бы оставить такое наследие. В первую очередь, это то, что делает Хабиб и не только в спорте. Абдулманап был для многих старшим товарищем, который давал очень ценные советы. Это бесспорный авторитет. У нас большая страна, и в каждом уголке нашей родины есть бойцы. На Северном Кавказе лидером является школа Нурмагомедова.

— Турнир его памяти обязательно организуют?

— Мне кажется, благодарные ученики обязательно устроят турнир и много других памятных вещей. Если память о человек не умирает, значит, он будет жить вечно.

— Вам Нурмагомедов-старший недавно порекомендовал сконцентрироваться на собственной школе. Последуете его совету?

— Моя школа «Шторм» работает в шести регионах, так что я следую его завету. (Евгений Белоусов)