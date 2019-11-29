Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как нужно бороться с алкоголизмом в России. По его словам, нужно начинать с правильного воспитания детей.

— Да никак с этим не бороться. Здесь человека не исправишь. Это должно быть правильное воспитание, родители, — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой. - Вот родители родили ребенка, он дорос до детсадовского возраста, и они его спихнули на детский садик.

В детский садик он ходит, проблемы у него возникают, а у родителей виноваты воспитатели. Дальше он подрос, и они его спихнули в школу.

Родители не занимаются ребенком, а потом спрашивают: «А почему у нас ребенок такой осел вырос?» Потому что вы, родители, ничего не сделали для его воспитания. Вы со всех спрашиваете, а сами никакого участия в жизни своего ребенка не принимаете.