Александр Емельяненко: «Пускай Кокляев дальше работает грузчиком»

Боец ММА Александр Емельяненко призвал стронгмена Михаила Кокляева не лезть в бойцовские дисциплины.

— Все началось из-за того, что парни, которые вообще не имеют никакого отношения к ММА, начали бить в грудь себя и думать, что они всемогущие, — приводит слова Емельяненко его Instagram. — Что они могут во всех дисциплинах побеждать после того, как вагоны с самолетами поставили на место. Сейчас Кокляев выйдет, и вы посмотрите, что бои — далеко не его профиль. Пускай дальше работает грузчиком. Научит ли его этот бой отвечать за слова? А я откуда знаю? Не научит — пусть берет реванш. Я думаю, реванш научит.

Ранее Кокляев подписал контракт на поединок с Емельяненко по правилам бокса.