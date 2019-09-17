Александр Емельяненко: «Пускай Кокляев дальше работает грузчиком»
16:39
Боец ММА Александр Емельяненко призвал стронгмена Михаила Кокляева не лезть в бойцовские дисциплины.
— Все началось из-за того, что парни, которые вообще не имеют никакого отношения к ММА, начали бить в грудь себя и думать, что они всемогущие, — приводит слова Емельяненко его Instagram. — Что они могут во всех дисциплинах побеждать после того, как вагоны с самолетами поставили на место. Сейчас Кокляев выйдет, и вы посмотрите, что бои — далеко не его профиль. Пускай дальше работает грузчиком. Научит ли его этот бой отвечать за слова? А я откуда знаю? Не научит — пусть берет реванш. Я думаю, реванш научит.
Ранее Кокляев подписал контракт на поединок с Емельяненко по правилам бокса.
Опрос
проголосовало: 2531Все опросы
Кто должен стать следующим соперником Хабиба?