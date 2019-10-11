Александр Емельяненко предложил провести бой между ним и пятью «качками»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил «СЭ» о готовности провести бой с пятью культуристами — чтобы они меняли друг друга по очереди.

29 ноября Емельяненко проведет поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым.

— Мне не составит никакого труда быстро его (Кокляева) вырубить, — сказал Емельяненко. — Я хочу доказать, что надо дольше заниматься (боевым) спортом, а не вот так сразу выскакивать с амбициями. Говорю всем качкам: занимайтесь спортом, готовьтесь. Готов выйти против десятерых, чтобы по очереди против меня выходили. Но это займет много времени. Так что готов устроить такое мероприятие: бой против пяти качков. С этого можно было бы начать. А до десятерых еще доберусь. (Илья Андреев)