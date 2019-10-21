Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою со стронгменом Михаилом Кокляевым. Встреча по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.

— Сейчас я, естественно, делаю больший акцент на ударную технику, выносливость на ринге, — цитируют Емельяненко «Известия». — Немного меньше времени уделяю борьбе. Тем не менее хожу бороться для общей физической подготовки. Но чуть-чуть меньше уделяю внимания этому аспекту. Больше сосредоточен на функционале. Перестраиваюсь на боксерский ритм.

Мой конкретный спарринг при подготовке к Кокляеву — это общепит. Набираю вес. Я хинкали не ем особо, пока только настраиваюсь на них. Так что мой главный спарринг-партнер — это хинкали.

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