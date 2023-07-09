Волкановски: «Мне необходимо прооперировать руку. Я вернусь и хочу пояс в легком весе»

Волкановски заявил о необходимости операции после боя на UFC 290

Австралийский боец Алекс Волкановски сделает операцию на руке после победы над Яиром Родригесом в главном поединке UFC 290.

«Мне необходимо прооперировать руку. Этот тренировочный лагерь был непростым, но я бы в любом случае вышел и бился. В этом году планирую еще побиться, так что буду поддерживать форму во время восстановления и быстро вернусь. Эй, я хочу пояс в легком весе. Илия Топурия много болтает. Если так продолжится, то я его раздавлю», — сказал Волкановски после боя.

На UFC 290 Волкановски нокаутировал Родригеса в третьем раунде и защитил пояс в полулегком весе.

34-летний австралиец выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Он занимает 2 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На счету Волкановски 26 побед в 28 профессиональных боях.

30-летний мексиканец выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. В активе Родригеса 15 побед при четырех поражениях.