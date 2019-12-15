Альдо в дебютном бою в легчайшем весе проиграл Мораэсу раздельным решением судей на UFC 245

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо в дебютном бою в легчайшем весе проиграл Марлону Мораесу на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США) раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 28:29.

На счету Альдо 28 побед и 6 поражений. У Мораэса 23 победы, 6 проигрышей и 1 ничья. Жозе за бой заработает 400 тысяч долларов. Мораэс получит 220 тысяч.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полулегком весе Камар Усман и американец Колби Ковингтон.