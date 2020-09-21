«Адесанья. UFC 253». Шлеменко назвал бой мечты

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил в интервью «СЭ», что будет готов выйти на замену Паулу Косте на турнире UFC 253 в бою с Исраэлем Адесаньей, если это потребуется. Шоу состоится на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) 27 сентября (начало основного карда — 05:00 мск).

— У вас есть бой мечты?

— Адесанья. Мне написал один человек — такой чисто сумасшедший комментарий... Но если бы этот бой состоялся, я был бы просто на седьмом небе от счастья. Смотрите: бой запланирован в Абу-Даби, Костар травмируется, Адесанье требуется соперник, найти никого не могут и в итоге находят меня. Вы спросили про бой мечты, я отвечаю. Да, сейчас хейт поднимется — «Да куда там тебе!» Мне все равно. Проезжали, были.

— До турнира одна неделя.

— Я готов. В том-то и дело — я готов. Я понимаю, что этого не произойдет. Но мы же говорим про бой мечты? Вот и все.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений в ММА. Он выступает с 2004 года. (Илья Андреев)