ACA проведет первый турнир со зрителями 20 августа

Первый после карантина турнир со зрителями лиги АСА — АСА 109 — пройдет в Лодзе (Польша) 20 августа, сообщил президент лиги Алексей Яценко.

— Поляки первыми разработали протокол, позволяющий организовать проведение соревнований с болельщиками, — цитирует пресс-служба АСА Яценко. — Недавно в Польше вступили в силу новые послабления режима, связанного с COVID-19. Правительство страны выпустило рекомендацию, согласно которой спортивные арены могут быть заполнены зрителями на пятьдесят процентов. В целом на территории Польши мы могли бы сильно упростить наш регламент безопасности. Например, на сегодняшний день при проведении спортивных мероприятий тут не нужно тестировать всех участников ни до выезда на турнир, ни перед. Но мы решили не отступать от регламента, который мы разработали при проведении всех мероприятий АСА. Для этого мы смогли отправить в Польшу несколько специалистов из российского офиса для координации турнира.

Полный кард турнира:

Даниель Омельянчук (Польша) — Томас Пакутинскас (Литва)

Петр Штрус (Польша) — Рафаль Харатык (Польша)

Никола Дипчиков (Болгария) — Горан Релжич (Хорвария)

Карол Селински (Польша) — Люк Барнатт (Великобритания)

Лукаш Копера (Польша) — Аурел Пиртеа (Румыния)

Омер Канкардеслер (Германия) — Лом-Али Эскиев (Германия)

Камиль Онищук (Польша) — Миндаугас Вержбицкас (Литва)

Адам Палаш — Дмитрий Побережец (Украина)

Леван Макашвили (США) — Роман Дик (Чехия)

Витеслав Ражноч (Чехия) — Кристиан Дракслер (Австрия)