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Абубакар Нурмагомедов проведет бой против Даниэля Родригеса на UFC Fight Night 191

11:45
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Российский боец ММА в полусреднем весе Абубакар Нурмагомедов узнал имя своего следующего соперника в UFC, сообщает Cagesidepress.

По информации источника, 31-летний Нурмагомедов проведет бой против американца Даниэля Родригеса на турнире UFC Fight Night 191, который состоится 17 июля. Одним из главных боев турнира станет поединок другого россиянина, Ислама Махачева против бразильца Тиаго Мойзеса.

На счету Нурмагомедова 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. У 34-летнего Родригеса 14 побед и 2 поражения.

Дополнительная информация:

https://cagesidepress.com/2021/05/21/daniel-rodriguez-vs-abubakar-nurmagomedov-added-to-july-17-ufc-event/

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