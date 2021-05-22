Легендарный бразильский средневес Андерсон Силва прокомментировал желание соотечественника Витора Белфорта перейти в бокс.

«Итак, о Виторе [Белфорте]. Витор — великий спортсмен, великий боец. У него большое имя, которое причастно к спорту в Бразилии. Но все возможно. Витор невероятно талантлив. Наверняка, он добьется большого успеха в боксе. И будущее многообещающее для всех. Все очень ново, люди хотят видеть новое. Я думаю, что это новая эра интертеймента с точки зрения единоборств, и это действительно круто для всех. Удачи Витору в этом начинании. Я уверен, что он добьется успеха», — сказал Сильва в интервью AG Fight.

46-летний Силва также проведет бой по правилам бокса. В июне он встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

В 2011 году на UFC 126 Силва провел бой против Белфорта. В том противостоянии он смог оформить один из запоминающихся нокаутов в истории ММА, пробив фронт-кик в голову.