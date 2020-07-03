Абдулманап Нурмагомедов несколько дней был без сознания перед смертью

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов несколько дней был в реанимации в тяжелом состоянии перед смертью, сообщает ТАСС.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции.

— Коронавирус дал осложнения на фоне других заболеваний. Он перенес коронавирус, потом инфаркт и инсульт, — рассказал глава Цумадинского района Дагестана, в котором расположено родное село Нурмагомедова, Анваргаджи Вечедов. — Потом его перевели в реанимацию, он впал в кому, затем инфаркт, инсульт, после инсульта он был такой — чуть-чуть подышит, потом снова на искусственное дыхание, временами освобождали его — и он сам дышал. Эта информация, которую мне давал сын. В Москве в больнице он был, там и Хабиб был.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.