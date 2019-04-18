Абдулманап Нурмагомедов: "Когда Конор что-то говорит, я думаю о его семье"

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывание Конора Макгрегора о сыне и его жене.

– Как только Конор что-то говорит, у меня разыгрывается воображение. Я сразу думаю о том, что у него есть жена, есть семья. Я думаю о его отце. У нас тоже есть своя религия, у нас есть семья. Говорить нужно было в октагоне, а как он там о себе заявил? Почти ничего не показал. Пошумел и сдался. Что ему остается делать? Только в Твиттере писать, это безопасно, – сказал Нурмагомедов-старший. (Михаил Потапов)

"Твоя жена – полотенце". Конор снова оскорбил Хабиба