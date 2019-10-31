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Абдулманап Нурмагомедов: «Если Кокляев попадет, то уронит любого. Без разницы — Емельяненко это или нет»

21:27
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Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал боксерский поединок между стронгменом Михаилом Кокляевым и бойцом ММА Александром Емельяненко.

Бой пройдет 29 ноября в Москве.

— Михаил — очень мощный, самый сильный человек страны, — сказал Нурмагомедов-старший пресс-службе Fight Nights Global. — Если он попадет выше плеча, никому не сдобровать. Важно попасть. А для этого нужно тренироваться. Где? Там, где есть хороший бокс, хорошие смешанные единобрства. В Дагестане.

— Очень серьезный соперник перед ним, — отметил тренер. — У Александра очень хороший бокс. Это надо признать. В долгом бою даю больше шансов Александру. Но если Михаил попадет, то уронит любого. Разницы нет — Александр это или нет. Главное — попасть.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=4N28amgQFPA

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