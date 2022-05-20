Менеджер Али Абдель-Азиз высказался против того, чтобы ирландец Конор Макгрегор дрался за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

«Во-первых, даже то, что вы упоминаете имя Конора Макгрегора, — это уже смешно, — сказал Абдель-Азиз MMA Junkie. — Вы даже не должны упоминать его имя. Он проходит реабилитацию. Он единственный человек в истории, которого я знаю, проходящий реабилитацию от наркотиков и травм. Вы знаете, он то пьет, то употребляет наркотики, то травмируется, но никому нет до него дела. Как я уже сказал, люди используют его ради денег. Люди на нем зарабатывают деньги. Вот и все».

Макгрегор провел последний бой в июле прошлого года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Тогда ирландский спортсмен уступил Дастину Порье техническим нокаутом, ввиду того что в конце первого раунда сломал ногу.

Всего на счету 33-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений.