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Абдель-Азиз — о Макгрегоре: «Единственный человек в истории, проходящий реабилитацию от наркотиков и травм»

Абдель-Азиз заявил, что Макгрегор то пьет, то употребляет наркотики
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Али Абдель-Азиз и Конор Макгрегор.

Менеджер Али Абдель-Азиз высказался против того, чтобы ирландец Конор Макгрегор дрался за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

«Во-первых, даже то, что вы упоминаете имя Конора Макгрегора, — это уже смешно, — сказал Абдель-Азиз MMA Junkie. — Вы даже не должны упоминать его имя. Он проходит реабилитацию. Он единственный человек в истории, которого я знаю, проходящий реабилитацию от наркотиков и травм. Вы знаете, он то пьет, то употребляет наркотики, то травмируется, но никому нет до него дела. Как я уже сказал, люди используют его ради денег. Люди на нем зарабатывают деньги. Вот и все».

Макгрегор провел последний бой в июле прошлого года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Тогда ирландский спортсмен уступил Дастину Порье техническим нокаутом, ввиду того что в конце первого раунда сломал ногу.

Всего на счету 33-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений.

Али Абдель-Азиз
Конор Макгрегор
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