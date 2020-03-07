Бывший тренер российского бойца ММА Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о жесткое работе спортсмена в спаррингах. Былдин работал с Емельяненко с 2000 по 2003 годы, когда тот выступал за команду Russian Top Team.

— Приезжая в Старый Оскол, вставал в пару с такими известными боксерами, как Михаил Гала, братья Лебедевы, — отметил Былдин. — Потом спрашиваю: «Ну и как тебе?» — «Вроде смотрелся не хуже...» Вскоре с Емельяненко мало кто хотел спарринговать.

— Так бил?

— Возвращается из Старого Оскола, где готовился по боксу. У нас бой через три недели. Спрашиваю: «С кем стоял в паре?» — «А ни с кем» — «Почему это?» — «Никто не хочет. Я там одного мастера спорта сломал в весе 75 кило, он к соревнованиям готовился. Другого приятеля травмировал». Федя не мог биться вполсилы!

— Это не так здорово.

— Ему было все равно, друг ты или тренер. Бил изо всей силы! Встаю с ним боксировать, чтоб просто почувствовал дистанцию. Потому что другие ребята выбешивались, не выдерживали. Лупит и лупит! У меня видео осталось — он так вкладывается в боковой удар, чтоб меня уложить. Я ухожу, Федя промахивается и падает. Лежит, улыбается.

— Вот человек.

— Или начинаем боксировать — говорит: «Андрюх, видишь, я тебе по печени ударил, через руку пробил, локоток прижат». Это не злорадство, а целеустремленность. Бьется со своим приятелем Костенниковым, я даже вмешиваюсь: «Федя, зачем так сильно?» — «Андрей, а кто меня в бою пожалеет?».

43-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. Он считается одним из лучших тяжеловесов в смешанных единоборствах в истории. (Илья Андреев, Юрий Голышак)