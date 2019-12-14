58-летняя американка нокаутировала 21-летнюю соперницу на турнире ММА

На турнире по смешанным единоборствам Shamrock FC 326 в Канзасе прошел необычный бой. В нем приняла участия 58-летняя Лаура Ли Джонс, которая занимается кикбоксингом.

Ее соперницей стала 21-летняя Рэй Остемповски, которая не смогла противостоять своей более взрослой оппонентке — Джонс нокаутировала Остемповски.