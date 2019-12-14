58-летняя американка нокаутировала 21-летнюю соперницу на турнире ММА
11:16
На турнире по смешанным единоборствам Shamrock FC 326 в Канзасе прошел необычный бой. В нем приняла участия 58-летняя Лаура Ли Джонс, которая занимается кикбоксингом.
Ее соперницей стала 21-летняя Рэй Остемповски, которая не смогла противостоять своей более взрослой оппонентке — Джонс нокаутировала Остемповски.
??? 58-year-old Laura Lee Jones gets it done in the 1st RD vs. 21-year-old opponent at #ShamrockFC326 ???@GIFsZP— Shamrock FC (@Shamrock_FC) December 8, 2019
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