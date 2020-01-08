40-летний житель Узбекистана вызвал Хабиба на бой через президентский портал

Житель Пешкунского района Бухарской области Узбекистана обратился на портал президента республики Шавката Мирзиеева с просьбой организовать ему поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Fergana. 40-летний узбекистанец отметил, что еще никуда не обращался с подобной просьбой, но через президента просит предоставить ему возможность подраться с Хабибом.

Житель Бухарской области требует, чтобы перед боем и ему, и его сопернику провели медицинский осмотр.