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40-летний житель Узбекистана вызвал Хабиба на бой через президентский портал

01:40
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Житель Пешкунского района Бухарской области Узбекистана обратился на портал президента республики Шавката Мирзиеева с просьбой организовать ему поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Fergana. 40-летний узбекистанец отметил, что еще никуда не обращался с подобной просьбой, но через президента просит предоставить ему возможность подраться с Хабибом.

Житель Бухарской области требует, чтобы перед боем и ему, и его сопернику провели медицинский осмотр.

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