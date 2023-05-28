Майкл Чендлер раскрыл секрет высокого тестостерона

Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) заявил, что посещение сауны, здоровый сон и спорт — залог высокого тестостерона.

«На днях я сдал анализ крови, проверил уровень тестостерона, все свои показатели, — сказал Чендлер на своем YouTube-канале. — У меня все в порядке со здоровьем. Врачу, у которого я сдавал анализ крови, я задал вопрос: «Почему у меня высокий тестостерон?» Все дело в том, что я прохожу терапию красным светом, время от времени посещаю сауну, чтобы вывести токсины, тягаю железо, высыпаюсь и прохожу терапию холодом. Все это, как мне кажется, способствует тому, что я чувствую себя просто феноменально».

Конор Макгрегор (22-6) и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.