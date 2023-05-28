Джервонта Дэвис: «Я чуть не нокаутировал Хейни во время спарринга»

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) заявил, что спарринговал как с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (20-0), так и с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0).

«Единственный, кто может меня победить — это я сам. Остальные даже не смогут ко мне прикоснуться. Эти оба [Стивенсон и Хейни] были со мной на ринге, и я сломал их обоих. Как Хейни побьет меня? У него нет нокаутирующей силы. Я дважды спарринговал с ним, и в первый раз его отец увел его с ринга, потому что я чуть его не нокаутировал в зале Флойда».

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.