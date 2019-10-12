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19-летняя француженка выиграла жестким нокаутом в первом бою в карьере. Видео

22:15

19-летняя француженка Жад Жоран одержала победу над 37-летней итальянкой Сильвией Ла Нотте. Жоран отправила соперницу в глухой нокаут ударом ногой в голову на турнире по кикбоксингу Bellator KB 12 в Милане. Поединок завершился в начале второго раунда.

Для француженки это был первый бой в профессиональном кикбоксинге. У итальянки же к моменту поединка с Жоран было 66 побед, 17 поражений и 4 ничьи.

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