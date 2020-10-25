Олег Матыцин: «Мы с уважением относимся к решению Хабиба завершить карьеру»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе против американца Джастина Гэтжи.

— Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с уверенной победой! — приводит пресс-служба министерства спорта слова Матыцина. — Конечно, сейчас многие сожалеют из-за решения Хабиба завершить карьеру, но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению. Хабиб — выдающийся борец нашего времени, выигравший все свои 29 боев в ММА. Уверен, что спорт в любом случае останется частью жизни нашего прославленного бойца. Мы благодарны Хабибу за яркую спортивную карьеру. Его воля к победе, вера в свои силы, спортивное мастерство и, конечно, патриотизм и гордость за свою семью являются примером для миллионов людей.