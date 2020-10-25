Камил Гаджиев: «Конор подхватит историю с уходом Хабиба, чтобы выпросить реванш»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в беседе с «СЭ» оценил вероятность возвращения Хабиба Нурмагомедова для боя с Конором Макгрегором.

— Эмоционально с любым человеком может случиться все, что угодно. Однако я очень слабо верю в такое возвращение. Конечно, Конор сейчас подхватит историю и скажет, что Хабиб ушел, не захотел с ним реванш и так далее, — сказал Гаджиев «СЭ». — Может быть, у Хабиба будут какие-нибудь эмоции в этом плане, но это не то, что заставит его вернуться. (Илья Андреев)