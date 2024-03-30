«Я вернулся!» Минаков не смог финишировать Томпсона, но выдал жесткий бой

Виталий собирается продолжать карьеру.

Вечером 29 марта в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого россиянин Виталий Минаков встретился с англичанином Оли Томпсоном. Бой прошел по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств.

Бывший чемпион Bellator вернулся в клетку после двух с половиной лет простоя. Прошлый поединок Минаков провел в октябре 2021-го на турнире Bellator 269 в Москве. Тогда он в соглавном событии вечера встретился с суринамцем Саидом Соумой. Россиянина все считали фаворитом, но поединок шел на встречных курсах, а в третьем раунде у Минакова вышел из сустава палец. Это увидел рефери и остановил бой, хотя сам Виталий тут же вправил палец на место. Поражение ввиду травмы было засчитано россиянину.

Томпсон проводит уже не первый поединок в России: он успел нокаутировать Алексея Олейника, а затем сам в первом раунде проиграл Вячеславу Дацику. У 44-летнего тяжеловеса насыщенная карьера в ММА: он выступал и в польских промоушенах, и в Bellator, и в UFC.

Первый раунд начался с активного прессинга от Минакова, который пошел вперед с ударами, но несколько раз пропустил контратаки. К середине отрезка Виталий сбавил темп, но оставался в центре клетки. Томпсон же здорово доносил одиночные удары и за 15 секунд до сирены потряс россиянина правым джебом.

На старте второй трехминутки Томпсон еще раз достал Минакова таким же ударом, но в этот раз Виталий не смутился, пусть и выглядел выстрел британца довольно тяжелым. Удар будто взбодрил Минакова, он снова активизировался и рванул в атаку, начал прижимать Томпсона к сетке, выцеливал его голову, но таких акцентированных попаданий, какие демонстрировал Томпсон, было недостаточно. А те удары, что Минакову удалось донести, Оли стойко выдерживал.

Третий раунд начался, и Минаков снова полетел вперед. Виталий быстро достал до челюсти Томпсона и в этот раз жестко его уронил — рефери начал отсчет нокдауна, и Оли встал только на «девять». В конце отрезка Минаков еще раз ощутимо достал Томпсона, но нокаута в поединке так и не свершилось.

Судьи единогласно сошлись во мнении, что победил Минаков. Виталию вручили пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ», а после поединка российский легендарный тяж заявил, что рассчитывал на большее. «По окончании поединка можно сказать, что я вернулся. Может быть, пока не тот, которого ожидали, но дальше — больше», — подчеркнул он.