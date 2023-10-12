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Сегодня, 09:35

Усман Нурмагомедов вошел в топ-3 лучших бойцов Bellator

Давид Хачатрян
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Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) поднялся на три строчки в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от категории после победы над Брентом Примусом (12-3).

Нурмагомедов занимает третью строчку, впереди него только действующий чемпион полусреднего дивизиона украинец Ярослав Амосов (27-0) и действующий чемпион в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков (16-2).

Нурмагомедов победил Примуса единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Усман Нурмагомедов
Ярослав Амосов
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