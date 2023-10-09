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Кейн Веласкес: «Дагестанские бойцы — на другом уровне»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) высоко оценил действующего чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (18-0), подчеркнув, что бойцы из Дагестана отличаются от всех остальных.

«Он [Усман Нурмагомедов] сделан из другого теста, мужик, — сказал Веласкес в интервью The Schmo. — У него другой набор навыков, он психологически очень устойчив. Я считаю, что парни из Дагестана немного другие. У них есть внутренняя сила, вера в то, кто они есть на самом деле. Наблюдая за ним [Усманом], я бы не сказал, что он в первую очередь борец, хоть он и на уровне самых высококлассных борцов. Но то, как он комбинирует ударку с борьбой — это совершенно другой уровень.
Усман очень уверен в себе и у него есть все необходимое для победы.
У дагестанцев большая физическая сила. Это другой уровень, мужик. Я боролся с некоторыми ребятами, они немного низкие, но их сила — это что-то с чем-то. Они постоянно борются. И если ты все время борешься, то твой уровень будет расти. Кроме того, они добавляют в свой арсенал джиу-джитсу и ударку. К слову, у них высококлассное джиу-джитсу».

Нурмагомедов победил Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.

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