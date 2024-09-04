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Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: дата и время начала боя на турнире Bellator

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российские бойцы Bellator Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий встретятся в главном поединке турнира Bellator Champions Series 4 в ночь с 7 на 8 сентября в городе Сан-Диего (Калифорния, США). Вечер пройдет на арене спортивного комплекса Pechanga Arena. Бойцы сразятся в финале «Гран-при» в легком весе за пояс чемпиона, которым владеет Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов — Шаблий начнется ориентировочно в 7.00 8 сентября по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет платформа «Okko Спорт» (трансляции и другой контент онлайн-кинотеатра доступны по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира Bellator Champions Series 4, результат боя Нурмагомедов — Шаблий будет доступен в нашем матч-центре.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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