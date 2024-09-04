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Вартанян: «Шаблий — фаворит в бою с Усманом Нурмагомедовым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец ММА Эдуард Вартанян назвал фаворита в поединке Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия.

«Интересное противостояние. Считаю, что Шаблий лучше чувствует себя в стойке и его атаки будут более результативными. Если Усман будет переходить от ударки к борьбе, то ключевой фактор — сможет ли Александр вставать. Мне интересен этот бой. Думаю, что Шаблий — фаворит. Усман должен искать переходы от ударки к борьбе, Александр — работать малокомбинационными ударами и поддавливать», — цитирует «РБ Спорт» Вартаняна.

Бой Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий пройдет 7 сентября на турнире Bellator. Они подерутся за пояс чемпиона в легком весе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-vartanyan-shablij-favorit-v-boyu-s-usmanom-nurmagomedovy-m/
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
Эдуард Вартанян
ММА
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