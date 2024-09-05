Усман Нурмагомедов: результаты боев и статистика чемпиона Bellator перед поединком с Александром Шаблием

Чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов встретится с претендентом соотечественником Александром Шаблием в главном поединке Bellator Champions Series 4 в городе Сан-Диего (Калифорния, США) в ночь с 7 на 8 сентября. Бойцы сразятся за титул в финале «Гран-при» легковесов.

Усману Нурмагомедову 26 лет. У него 17 побед и 0 поражений в профессиональных единоборствах, один бой признан несостоявшимся.

Боец из Дагестана провел предыдущий поединок 7 октября 2023 года, на турнире Bellator 300 победив американца Брента Примуса единогласным решением судей в полуфинале «Гран-при». Позже этот результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы чемпиона, при этом он сохранил свой пояс.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе 18 ноября 2022 года после победы в поединке с бразильским бойцом Патрики Фрейре (единогласное решение судей). 10 марта 2023 года Усман провел первую защиту и досрочно завершил бой против американца Бенсона Хендерсона (сабмишен, удушение сзади).

Бой между Нурмагомедовым и Шаблием начнется ориентировочно в 7.00 8 сентября по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator Champions Series 4, результат главного поединка вечера будет доступен в нашем матч-центре.