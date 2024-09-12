Немков: «Я бы посмотрел бой Федора Емельяненко с Тайсоном или Роем Джонсом»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков (18-2) в интервью «СЭ» заявил, что смысла в реванше между Федором Емельяненко (40-7) и Андреем Орловским (34-24) нет.

— Ты бы сам какой бы его [Емельяненко] бой посмотрел, против, не знаю, Орловского, например, или какого-то еще бойца?

— Мне бы интересно было либо против [Майка] Тайсона, либо против Роя Джонса. Именно против боксеров.

— А Орловский, например, почему нет? Просто тут есть нерв.

— А какой же нерв, если Федя обрубил его?

— Реванш.

— Нерв только у Орловского может быть. Я думаю, у Федора нет никакого нерва.

Емельяненко победил Орловского нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 24 января 2009-го на Affliction: Day of Reckoning в Анахайме, США.