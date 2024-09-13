Bellator Champions Series 5: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир по ММА Bellator Champions Series 5 пройдет в субботу, 14 сентября. Вечер смешанных единоборств состоится на стадионе «Уэмбли Арена» в Лондоне (Великобритания). Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ивент возглавит женский бой в полулегком весе между американкой Лией Маккорт и австралийкой Сарой Коллинз. Планировалось, что главным событием станет реванш за звание чемпиона мира Bellator в среднем весе между действующим чемпионом Джонни Эблином и Фабианом Эдвардсом. Однако в начале сентября стало известно, что бой был перенесен на более позднюю дату.

В России трансляции турниров Bellator эксклюзивно показывает стриминговая платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Эфир начнется в 19.30 мск.

Полный кард турнира доступен на нашем сайте.

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