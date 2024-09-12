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Сегодня, 14:35

Немков: «Контракт с Bellator истекает в ноябре. Есть мысли о UFC»

Давид Хачатрян
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Вадим Немков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков (18-2) в интервью «СЭ» рассказал, что будет рассматривать переход в UFC, когда закончится контракт с Bellator.

— Есть мысли о UFC?

— Ну конечно, есть мысли, да. Когда будут переговоры. Сейчас до конца ноября надо дожить, во-первых. Будем решать по факту. По мере поступления вопросов.

— Слушай, ну это уже точно, то есть прям до конца ноября и все, и ты свободный агент? Потому что, вспоминая, допустим, Виталия Минакова, какие у него тяжбы были с Bellator, долго не дрался, потом вернулся, все очень запутано.

— Не, у меня, когда я подписывал контракт, он был на два года. Либо четыре боя. Вот два года истекает в конце ноября-начале декабря.

— Но если в UFC, то понятно, уже в тяжелый вес. То есть не полутяжелый — это уже забыто?

— Наверное, полутяжелый — да, уже забыто. Потому что здоровье надо сохранить.

В последнем бою Немков победил Бруно Каппелоззу (15-7) сабмишном во втором раунде. Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Вадим Немков
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