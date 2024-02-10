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10 февраля, 15:38

Вадим Немков: «Хотелось бы бить как конь копытом. Как Федор»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал в интервью «СЭ», что хотел бы перенять у Федора Емельяненко силу удара.

— Есть ли у Федора какое-то качество, про которое ты думал: «А вот бы мне так же уметь...»?

— Именно уметь... Я сейчас на сборах смотрю на Федора и понимаю, что тот объем работы, который он делает в 47 лет... Это очень серьезный объем. И не все молодые этот объем выдерживают — пацаны и в 30 лет, в 25. А он в своем возрасте выдерживает. Его передвижения на нога, удары тяжелые — это нравится, хотелось бы так уметь — бить как конь копытом. Хотелось бы, чтобы соперники у меня чаще падали. Ромеро я бил-бил, но не сбил.

24 февраля Немков дебютирует в тяжелом весе: на турнире PFL в Саудовской Аравии он проведет бой с бразильцем Бруно Каппелоззой.

Вадим Немков
Федор Емельяненко
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