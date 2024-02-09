Турнир PFL и Bellator 24 февраля: кард боев турнира

Турнир PFL и Bellator Champ состоится на Kingdom Arena в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) 24 февраля. В рамках вечера смешанных единоборств выступят 24 бойца из США, России, Бразилии, Ямайки, Кубы, Великобритании, Перу, Саудовской Аравии и Индии. «СЭ» представляет кард турнира.

Основной кард

Ренан Феррейра (12-3, 3 NC, Бразилия) — Райан Бейдер (31-7, 1 NC, США), титульный бой в тяжелом весе;

Импа Касанганай (15-3, США) — Джонни Эблин (14-0, США), титульный бой в среднем весе;

Магомед Магомедкеримов (34-6, Россия) — Джейсон Джексон (17-4, Ямайка), титульный бой в полусреднем весе;

Хесус Пинедо (23-6-1, Перу) — Патрисио Фрейре (35-7, Бразилия), титульный бой в полулегком весе;

Бруно Капелоцца (15-6, 1 NC, Бразилия) — Вадим Немков (16-2, 1 NC, Россия);

Тиаго Сантос (22-11, 1 NC, Бразилия) — Йоэль Ромеро (15-7, Куба);

Клэй Коллард (24-11, 1 NC, США) — Эй Джей Макки (21-1, США).

Предварительный кард

Габриэль Брага (12-1, Бразилия) — Аарон Пико (12-4, США);

Биаджио Али Уолш (0-0, США) — Крис Моррис (0-0, Англия);

Кларесса Шилдс (1-1, США) — Келси Де Сантис (0-2, США);

Абдулла Аль-Кахтани (7-1, Саудовская Аравия) — Эдукондал Рао (5-1, Индия);

Малик Басахел (0-0, Саудовская Аравия) — Винисиус Перейра (0-0, Бразилия).

Пока неизвестно, будут ли показывать совместный ивент чемпионов Bellator против чемпионов PFL в России. Однако, вероятно турнир будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport.